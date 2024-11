A Barge celebrazione del IV Novembre “In onore dei caduti, in difesa della pace”

Domani, domenica 3 novembre, amministrazione comunale e cittadini di Barge si riuniranno per la commemorazione del IV Novembre, un evento dedicato alla memoria dei caduti di tutte le guerre e alla celebrazione dell'unità nazionale e delle forze armate.

Lo slogan scelto per la giornata, “In onore dei caduti, in difesa della pace”, esprime il significato profondo della cerimonia, che invita la cittadinanza a ricordare i sacrifici dei tanti soldati caduti.

Il programma prende il via alle 8,30 con la deposizione di una corona al Cippo commemorativo in località Crocera.

Alle 8,45, il corteo si formerà in viale dei Caduti, presso il cimitero comunale, alla presenza delle autorità civili e militari, per poi dirigersi verso viale Mazzini. Qui, alle 9, è previsto il raduno dal monumento degli Alpini, con la deposizione di una corona di alloro.

Il corteo proseguirà quindi al monumento dedicato ai Vigili del Fuoco, per un’altra deposizione della corona di alloro, e sfilerà poi in piazza Garibaldi, dove verranno deposte corone in onore dei caduti e dalle lapidi presenti sul palazzo comunale.

Successivamente, è prevista una sosta in piazza della Madonna per un ulteriore omaggio commemorativo.

La cerimonia culminerà in piazza San Giovanni, con la deposizione di una corona alle lapidi commemorative e il saluto ufficiale del sindaco Ivo Beccaria che invita: “L’intera cittadinanza a partecipare a questa importante giornata di riflessione e unità nazionale, per rendere omaggio ai caduti e riaffermare il valore della pace”.

Alle 10, nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, si terrà una messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre.