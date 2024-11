Da Bra, "Città del dono", parte un tour d'informazione, cultura e sensibilizzazione sociale

"Il team dirigente di AIDO ha raccolto con grande piacere l'invito di AVIS a far squadra e questa prima occasione divulgativa con le classi IV e V è motivo prezioso per avvicinare i giovani ad un gesto altruista, generoso, d'amore verso i tanti pazienti in lista d'attesa per un trapianto - dice Sergio Provera Vice Presidente Vicario del Gruppo Intercomunale di Bra, Langhe e Roero a cui fa eco il componente del Consiglio Direttivo della Sezione Provinciale AIDO di Cuneo Gianfranco Vergano che aggiunge -. Sulla "Granda" AIDO ha aderito con le diverse realtà associative territoriali a due differenti progetti, uno proposto dall'ASL CN1, ed un secondo legato al Centro Regionale Prelievi / Centro Regionale Trapianti ed il team sanitario del Dott. Graziano Carlidi (Ospedale Michele e Pietro Ferrero Verduno) con un unico ed importante obbiettivo: diffondere la cultura del "dono" con un “bersaglio” importante indirizzato ai tanti studenti della ns. bella provincia: toccare quota 20.000 adesioni al dono un’occasione preziosa per regalare una speranza di vita agli oltre 8.000 pazienti in lista d'attesa per un trapianto".