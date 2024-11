Costigliole Saluzzo celebra il IV Novembre: omaggio ai caduti per la Patria e richiamo alla pace

La celebrazione del IV Novembre a Costigliole Saluzzo, tenutasi stamattina, domenica 3 novembre, ha avuto una sentita partecipazione della comunità locale, in onore dei caduti di tutte le guerre e per celebrare l'unità nazionale e le forze armate.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Costigliole Saluzzo, Fabrizio Nasi, con il primo cittadino di Busca, Ezio Donadio, insieme agli amministratori comunali, alle autorità civili e militari e alle associazioni rappresentanti delle forze armate italiane: Alpini, Carabinieri e Aeronautica.

Hanno partecipato anche il parroco don Claudio Margaria che ha celebrato la messa nella chiesa parrocchiale a fine mattinata.

La Banda musicale di Santa Cecilia, che ha accompagnato la commemorazione con musiche patriottiche.

La cerimonia è iniziata dal Municipio, a Palazzo Giriodi, dal monumento ai caduti.

Qui è stato reso omaggio a coloro che hanno perso la vita per la Patria con la deposizione di una corona d’alloro.

L’orazione ufficiale è stata tenuta dal sindaco Fabrizio Nasi, il quale ha sottolineato l'importanza della giustizia sociale come fondamento per la costruzione di una pace duratura ricordando il sacrificio di quanti hanno combattuto per la libertà.

Le parole del primo cittadino hanno richiamato al senso profondo del sacrificio dei caduti, che deve rappresentare per le generazioni attuali e future un monito e un impegno per un mondo più equo e pacifico.

Al termine della cerimonia ufficiale dal monumento, il corteo ha sfilato lungo la via principale del paese, accompagnato dalle note della banda musicale.

La commemorazione si è conclusa nella chiesa parrocchiale, dove è stata celebrata la messa dal parroco don Claudio Margaria, un momento di preghiera e riflessione per tutti i presenti, che ha contribuito a rinsaldare il sentimento di comunità e di memoria condivisa.