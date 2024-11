Operaio morto in autostrada : "Inaccettabile che nel 21° secolo incidenti di questo tipo continuino a verificarsi"

Riceviamo e pubblichiamo.

****

Egregio Direttore,

con grande tristezza e sdegno, apprendiamo della recente tragedia avvenuta oggi lungo l'autostrada A6, che ha portato alla perdita di una vita umana.

Questo infortunio mortale non è solo un dramma personale, ma anche un grave monito sulla sicurezza e sulle condizioni di lavoro nel nostro settore.

È inaccettabile che, nel 21° secolo, incidenti di questo tipo continuino a verificarsi.

Le misure di sicurezza devono essere una priorità assoluta, ogni perdita di vita sul lavoro è un fallimento collettivo.

Come Filca Cisl chiediamo con forza che vengano intraprese azioni immediate e vengano accertate le responsabilità, per garantire che situazioni simili non si ripetano.

È fondamentale che vengano effettuate indagini approfondite e che si adottino misure correttive per migliorare la sicurezza per tutti i lavoratori.

Esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia della vittima e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia.

Per la Filca Cisl di Cuneo

Il segretario generale

Vincenzo Battaglia