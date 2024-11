A Castagnito secondo incontro della rassegna “Conoscere per comprendere”

Si terrà giovedì 7 novembre, alle ore 21, presso il Teatro di Castagnito in via Allerino 1, la seconda serata della rassegna “Conoscere per comprendere”, organizzata dalla Biblioteca Civica di Castagnito.

Sul palco si affronterà il tema “Arginare la violenza – come conoscere i segnali premonitori e saperli gestire” insieme al dottor Marco Bertoluzzo, criminologo e direttore del Consorzio Socio Assistenziale di Alba Langhe e Roero, alla dottoressa Mariella Faraco, ispettore della Questura di Cuneo per la tutela dei diritti antiviolenza, il rappresentante dell’Arma dei Carabinieri locale e l’associazione di volontariato Mai + sole.

Modererà l’incontro Valentino Merlo, educatore professionale.

Il ciclo di riflessioni, che possono riguardare uomini e donne di tutte le età e aiutarli ad affrontare diverse situazioni della vita, continueranno giovedì 14 novembre con il tema “Famiglie con disabilità”, ospite la dottoressa Elena Cauda e la partecipazione di una testimonianza diretta da parte della mamma di un bambino affetto da SMA.

La serata di giovedì 21 novembre concluderà la rassegna, con il tema per “Essere genitori oggi … un mestiere difficile” condotto dalle insegnanti Stefania Manassero e Rossella Costa.

L’ingresso alle serate, che si terranno tutte nel teatro di Castagnito, è libero e senza prenotazioni.

Per ulteriori informazioni contattare la referente Wilma Cassinelli al 331 52 32 485.