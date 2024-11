A Morozzo un concerto con il Coro Comelico di Santo Stefano di Cadore

Sabato 9 novembre alle ore 20:45 la Chiesa Santa Margherita di Margarita ospiterà un bellissimo concerto nato dall’incontro del Sun Chorus di Morozzo e dal Coro Comelico di Santo Stefano di Cadore (BL). Quest’ultimo è nato nel 1966 sotto la direzione di don Renzo Marinello, dal 1979 è diretto da Luciano Casanova Fuga. Il Coro, a voci maschili dalla fondazione, nel corso degli anni si è esibito davanti a Papa Giovanni Paolo II, a Papa Benedetto XVI e all’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini ed ha fatto dei concerti in Canada, negli Stati Uniti, in Uruguay, in Brasile ed i vari stati europei. Da oltre 10 anni il Coro è ospite del Comune e della città di Novellara (RE) dove ogni anno tiene un concerto prenatalizio e dove ha avuto anche l’onore di cantare il brano “Crescerai” davanti al suo autore Beppe Carletti, fondatore del complesso I Nomadi.

Molti brani della propria produzione, sono composti, armonizzati o arrangiati dall’attuale direttore e sono cantati da vari cori, principalmente in Nord Italia, ma anche in Sardegna, Svizzera, Slovenia ed in Brasile. Ad oggi si contano oltre 100 cori che attingono a questo repertorio che verte, non solo sui temi popolari tradizionali e di montagna, ma anche su moderni del cantautorato italiano e straniero e su composizioni originali anche di carattere religioso.

Proprio a seguito dell’ascolto di alcuni meravigliosi brani del coro Comelico la direttrice del Sun Chorus, Francesca Oderda, ha contattato il direttore Luciano Casanova Fuga il quale con gioia ha condiviso alcuni spartiti e così è nata l’idea di questo incontro musicale tra i cori, che sabato oltre ad ascoltarsi reciprocamente dal vivo per la prima volta uniranno insieme le loro voci!

Domenica 10 novembre il coro Comelico animerà la Celebrazione Eucaristica nella chiesa parrocchiale di Morozzo alle ore 11:15 prima di far ritorno nella provincia di Belluno dopo un bel fine settimana di scambio musicale!