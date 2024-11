Andra Filipciuc di nuovo vincitrice alla XVIII edizione del premio poetico Inter-Alpes

Mercoledì 6 novembre , nei locali dell’istituto Soleri-Bertoni si è svolta la premiazione di Andra Filipciuc, studentessa della VLB del Liceo Linguistico, che per il secondo anno successivo è risultata vincitrice del terzo premio promosso dall’Alliance française di Cuneo, riconoscimento rivolto agli studenti italiani che hanno partecipato al concorso poetico Inter-Alpes presentando una poesia scritta in francese.

La XVIII edizione del Premio Poetico Transfrontaliero Inter-Alpes è stata patrocinata dal Rotary Club di Cuneo e dall’Alliance Française di Cuneo con la partecipazione dei Rotary Club di Saluzzo, Alba, Bra e Mondovì e per il versante francese dei Rotary Club di Barcelonnette. Presenti all’evento la Presidente dell’Alliance française di Cuneo, prof.ssa Manuela Vico, la Dirigente scolastica dell’istituto Soleri-Bertoni, prof.ssa Alessandra Tugnoli e la docente di francese del corso LB, prof.ssa Chiara Rubiolo.

Il Premio poetico Inter-Alpes è un riconoscimento molto ambito a cui partecipano ogni anno centinaia di studenti: sul versante italiano essi possono redigere le loro poesie in lingua italiana o francese a scelta mentre gli allievi francesi scrivono le loro composizioni poetiche solo in lingua italiana. Per questa edizione sono pervenute globalmente dai due paesi quasi quattrocento poesie, anche da studenti di altre regioni italiane. Nel corso della premiazione la Dirigente scolastica, prof.ssa Alessandra Tugnoli, congratulandosi con l’allieva per il brillante risultato, ha sottolineato l’importanza di questo genere di competizioni che, al di là del risultato ottenuto, danno la possibilità ai ragazzi di mettersi in gioco e di esprimersi in modo artistico mettendo in pratica le conoscenze e competenze relative alla lingua straniera imparate a scuola.