Alba, ad Aldo Cazzullo la 25ª edizione del Premio San Giuseppe

Il Centro Culturale San Giuseppe, unitamente alla Fondazione Cagnasso, organizzano la 25a edizione del “Premio San Giuseppe” e la consegna dei contributi di solidarietà per il 2024 alle associazioni di volontariato e progetti sociali della zona di Alba e di Cuneo.

Quest'anno il “Premio San Giuseppe” sarà assegnato allo scrittore e giornalista Aldo Cazzullo (foto sotto), nativo di Alba, personaggio di spicco della carta stampata e della televisione, in questo periodo sull’emittente La7 con il programma dal titolo "Una giornata particolare".

La cerimonia si terrà nella cornice della chiesa di San Giuseppe di Alba, mercoledì 27 novembre alle ore 17.

L'evento è reso possibile grazie al sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte, della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e della Fondazione Cagnasso di Alba.

Il presidente Roberto Cerrato (foto sotto) esprime la sua soddisfazione per i venticinque anni raggiunti dal Premio: «È passato un quarto di secolo e non avremo mai pensato che il Premio raggiungesse importanti traguardi di considerazione e partecipazione anche a livello non solo territoriale. Continueremo su questa strada».

Il presidente della Fondazione Cagnasso di Alba Renato Cagnasso (foto sotto) aggiunge: «Abbiamo dal 2008 iniziato questo percorso con gli amici del Centro Culturale San Giuseppe e siamo felici di proseguire per aiutare le realtà impegnate concretamente nel sociale nelle zone di Alba e di Cuneo, come espresso dalla volontà della nostra sorella Miriam che aiutava in silenzio tante persone».

Il Centro Culturale San Giuseppe ringrazia l'Associazione Beato Giuseppe Girotti, il Centro Studi sul paesaggio culturale di Langhe Roero Monferrato e Alba Music Festival che offrirà un’introduzione alla cerimonia con prestigiosi musicisti.

LA MOTIVAZIONE

La motivazione del Premio San Giuseppe 2024 ad Aldo Cazzullo, nato ad Alba, scrittore italiano e noto giornalista attualmente vicedirettore del quotidiano "Corriere della Sera", sta nella sua profonda conoscenza della storia d'Italia recente e non solo. Autore di numerosi e apprezzati saggi di particolare importanza e successo senza mai dimenticare le radici albesi di provenienza. Insieme alla qualità del suo lavoro, Aldo Cazzullo sa coniugare anche l'aspetto narrativo che ha dimostrato nel programma di approfondimento che dal 2022 conduce sull’emittente nazionale La7 "Una giornata particolare", con un linguaggio non soltanto formale e forbito, ma anche adatto al vasto pubblico televisivo. Per questo il Centro Culturale San Giuseppe si complimenta e con soddisfazione consegna il "Premio San Giuseppe" nell’edizione 2024.

L'ALBO D'ORO

Nel corso degli anni hanno ricevuto il Premio:

2000 - Volontari di “Proteggere Insieme” che hanno operato al recupero della Chiesa di San Giuseppe

2001 - Giacomo Oddero - Giuseppe Rossetto - Giovanni Quaglia.

2002 - Ist. Pedagogico “Soleri” di Saluzzo; Ist. Professionale V. Mucci di Bra - Operazione “Mato Grosso”

2003 - Domenico Agasso, giornalista di Famiglia Cristiana.

2004 - Franca Benedusi, scrittrice - Katia Lunardon, scrittrice.

2005 - Giulio Parusso, scrittore.

2006 - Stefania Belmondo, campionessa olimpica di sci di fondo.

2007 - Associazione “Sportabili” onlus.

2008 - Congregazione “Suore della carità di Santa Giovanna Antida” di Alba.

2009 - Guido Bertolaso, Capo del Dipartimento Protezione Civile di Roma – Emergenza “Abruzzo 2009”.

2010 - Don Antonio Mazzi, fondatore Comunità Exodus, Milano

2011 - Associazione VIP Arcobaleno Alba-Bra Clown di corsia

2012 - Gianni Letta, politico

Premio Piatto d’Argento 2012: Fabrizio Frizzi, presentatore Rai

2013 - Andrea Agnelli, presidente Juventus F.C.

Premio Piatto d’Argento 2013: Antonio Azzolini, responsabile intrattenimento di Raiuno.

2014 - Francesco Girotti, scultore.

2015 - Coro Stella Alpina di Alba.

2016 - Fanfara della Brigata Alpina Taurinense.

2017 - Angelo Borrelli, Capo Dipartimento Protezione Civile Nazionale.

2018 - Bruno Vespa, giornalista, scrittore e conduttore televisivo.

2019 - Carlin Petrini, Fondatore di Slow Food.

2020 - Giandomenico Genta. Presidente della Fondazione CRC.

2021 - Caterina Bottari Lattes. Presidente e Fondatrice della “Fondazione Bottari Lattes”.

2022 - Ernesto Olivero, fondatore del SERMIG.

Premio Piatto d’Argento 2022: Carlo Borsalino, editore, fondatore della rivista “Idea”

2023 - Fondazione Ospedale Alba-Bra “Michele e Pietro Ferrero”“Premio San Giuseppe 2024”.