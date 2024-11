L'Avis di Mondovì ha festeggiato i suoi donatori

Domenica 10 novembre, il Gruppo AVIS Comunale di Mondovì O.d.V., ha festeggiato il 24° anniversario della sua fondazione al fine di gratificare i donatori, ringraziandoli per quanto fanno per la comunità in modo anonimo e gratuito. Una giornata di festa accompagnata da un bel sole ha visto ritrovarsi i labari dell’AVIS PROVINCIALE di Cuneo, di Mondovì e delle consorelle di Ceva, Garessio - Moncalieri oltre ai labari di AIDO PROVINCIALE di Cuneo e delle consorelle di Villanova Mondovì – Ceva – Bra.

Il ritrovo è stato programmato per le ore 10,30 al Santuario SACRO CUORE MONDOVI’ ALTIPIANO Piazza Monte Regale, ove il Parroco don Beppe Viglione ha celebrato la Santa Messa. Al termine della celebrazione, sul sagrato della Chiesa, i donatori si sono radunati per la consueta fotografia celebrativa di gruppo ed alla presenza del nostro Sindaco Luca Robaldo.

I festeggiati si sono quindi spostati presso il Ristorante LE MASENTINE a Lesegno. Qui il Presidente dell’Avis di Mondovì Gilberto Magagna ha ringraziato tutti i partecipanti che hanno manifestato la loro vicinanza all’Associazione ed in particolare, il Presidente Amministrazione Provinciale di Cuneo, nonché Sindaco di Mondovì, Luca Robaldo, Flavio Zunino Presidente Provinciale dell’AVIS, Maria Chiara Dante Presidente dell’AVIS di Ceva, Giuseppe Venturino dell’AVIS di Garessio, Enrico Giraudo presidente Provinciale di AIDO Cuneo.

In particolare si è messo in luce l’importanza delle donazioni per garantire gli interventi chirurgici di trapianto degli organi, nel corso dei quali servono grandi quantitativi di sangue. Durante il pranzo sono stati anche ringraziati i numerosi donatori emeriti e gli oltre 160 donatori attivi, che assicurano oltre 200 donazioni l’anno, per un totale di 2900 sacche di sangue e plasma donate dal 2013 anno di ricostruzione del gruppo ad oggi.

I festeggiamenti sono poi proseguiti con pranzo conviviale dove donatori ed amici hanno potuto condividere una parentesi di serenità ed allegria. Si ringrazia il direttore del Ristorante LE MASENTINE ed il personale per l’ottimo servizio prestato.

I PREMIATI sono stati molti, ma ricordiamo i presenti che hanno potuto ricevere le benemerenze: - con 16 donazioni – distintivo in argento: BUCCINO Mauro e VINAI Francesco - con 36 donazioni – distintivo in argento dorato: BASSO Edoardo