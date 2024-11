Cade percorrendo il sentiero verso la falesia di Andonno: 75enne recuperato dai tecnici del Soccorso Alpino

Nella giornata di ieri (domenica 10 novembre) i tecnici del Soccorso Alpino della squadra di Cuneo sono intervenuti insieme ai militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza per recuperare un cuneese di 75 anni sul sentiero che conduce alla falesia di Andonno, nel territorio del Comune di Valdieri. L'allarme è stato lanciato dai familiari dell'uomo, che intorno alle 16.30 hanno assistito alla caduta che gli ha causato una ferita alla testa e un forte dolore alla schiena .

I tecnici del Soccorso Alpino hanno raggiunto il luogo dell'accaduto e l'infermiere di squadra ha provveduto a immobilizzare a stabilizzare l' infortunato, che poi è stato trasportato a spalle a valle presso il parcheggio auto dove è stato preso in carico dal personale del 118 e della CRI per il trasferimento all'ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 17 e 30.