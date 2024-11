Un autunno internazionale al Vallauri grazie ai finanziamenti ErasmUus+

Un inizio anno all’insegna dell’internazionalità al Vallauri di Fossano che da anni organizza mobilità studentesche con altre scuole europee grazie ai fondi dell’Unione Europea.

Scuola accreditata Erasmus dal 2021, il Vallauri ha progettato un percorso quinquennale di riflessione e azione sul tema della sostenibilità e ogni anno gruppi di ragazzi dei vari indirizzi di studio, docenti e personale scolastico lavorano attivamente confrontandosi con allievi e colleghi di altre scuole europee.

Due studentesse, Greta Moramarco della 4B Info e Jasmina Fartade della 4A Tur, hanno raggiunto il 1 settembre il Licée Geneviève de Gaulle Anthonioz con sede a Milhaud, vicino a Nimes in tempo per la prima campanella dell'anno e hanno seguito le lezioni fino ad inizio ottobre. Il 20 ottobre è stato invece il Vallauri, in particolare due classi del settore turistico, ad accogliere Perrine e Leonor, due ragazze francesi che sono rimaste tra i banchi fossanesi fino al 7 novembre contribuendo ad arricchire l’approccio internazionale della scuola.

Nel frattempo si costituiva il nuovo Green Team, ovvero un gruppo di studenti focalizzato sulla riflessione e sensibilizzazione sul tema della sostenibilità con il coinvolgimento di compagni dalla Germania e dall’Ungheria.

Tra pochi giorni infatti 26 ragazzi del Vallauri ospiteranno altrettanti compagni provenienti da Schwabisch Gmund, in Germania e da Budapest, in Ungheria e con loro vivranno un’intensa settimana di lavori centrati sul tema della sostenibilità declinata nell’ambito dell’alimentazione. Per aiutare i ragazzi nella riflessione, i docenti del Team Erasmus, in sinergia con tecnici e collaboratori, hanno organizzato numerose attività ed invitato relatori d’eccellenza quali esperti dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, referenti di Andirivieni Co-housing agricolo, dell’Associazione LVIA e di Famù. Filo conduttore sarà la sostenibilità alimentare per creare le basi di un proficuo confronto che proseguirà in Germania e in Ungheria dove gli studenti del Vallauri si recheranno nella primavera del 2025.

Queste mobilità, a cui gli studenti hanno avuto accesso dopo aver superato una selezione interna, sono possibili grazie ai finanziamenti dell'Unione Europea.