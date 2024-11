Banca Crs sostiene il piano investimenti di Alpitour World

Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. annuncia con soddisfazione la chiusura di un finanziamento in pool dell’importo complessivo di 20 milioni di euro, nel quale ha svolto il ruolo di Banca arranger, Banca agente e sottoscrittore di maggioranza dell’operazione. Al fianco di Banca CRS hanno agito Banca Alpi Marittime, Cassa di Risparmio di Asti e Cassa di Risparmio di Fermo quali banche finanziatrici del pool, a testimonianza del fatto che solide partnership tra Istituti del Territorio possono contribuire a sostenere gli ambiziosi piani di crescita di multinazionali e grandi Gruppi che operano in Italia.

Alpitour World, fondato a Cuneo, è attivo da oltre 75 anni nel settore del turismo. Con più di 4.700 collaboratori, 7 sedi in Italia e numerose società controllate in 16 Paesi del mondo, è uno dei più importanti player del settore a livello globale, con comprovata leadership sul territorio nazionale. Alpitour World ha diversificato nel corso degli anni il proprio modello di business affiancando alle attività core di Tour Operator la gestione di strutture alberghiere dedicate al turismo balneare, dimore luxury e resort internazionali attraverso i brand VOI hotels e V Retreats e specializzandosi nel trasporto aereo offrendo oltre 50 destinazioni raggiungibili dai principali aeroporti italiani grazie all’attività svolta da Neos.

I fondi rivenienti dal finanziamento saranno utilizzati da Alpitour World per sostenere il piano disviluppo del Gruppo, in particolare per investimenti tecnologici e per il potenziamento e il restyling delle strutture alberghiere.

Gabriele Burgio, Presidente e Amministratore Delegato di Alpitour World, ha dichiarato: "Il sostegno di Banca Cassa di Risparmio di Savigliano e degli altri istituti coinvolti nel nostro piano di investimento è utile per rafforzare e ampliare le nostre attività consentendoci di rispondere alle esigenze di un mercato in costante evoluzione e di continuare ad offrire ai nostri ospiti un'esperienza di viaggio di alta qualità".

Emanuele Regis, Direttore Generale di Banca CRS, ha commentato: “E’ per noi motivo di grande soddisfazione il perfezionamento di un’operazione di tale portata con un partner, Alpitour World, che rappresenta l’eccellenza italiana nel mondo. Un ringraziamento va alle banche finanziatrici che ci hanno affiancato nell’operazione dimostrando come un pool di banche legate al territorio possa offrire supporto anche a realtà di grandi dimensioni e respiro internazionale”.

Lo Studio Pedersoli Gattai ha agito quale consulente legale del pool delle banche finanziatrici. Alpitour World è stata assistita per gli aspetti legali dallo Studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.