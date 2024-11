A Racconigi prosegue la rassegna letteraria d'autunno: Alice Basso presenta "Una festa in nero"

Mercoledì 27 novembre, alle ore 20:45, la sala UniTre del Centro culturale “Le Clarisse” di Racconigi (Piazza Burzio) ospiterà la presentazione del libro “Una festa in nero” (Garzanti editore) di Alice Basso. A dialogare con l’autrice sarà la professoressa Luisa Perlo.

Questa la trama del libro: "Torino, 1935. I fari della Balilla Spider Sport fendono il buio della notte. Il fatto che al volante ci sia una donna potrebbe sembrare strano, ma non se si tratta di Anita. Sono mesi, infatti, che fa cose poco consone, per non dire disdicevoli, sicuramente proibite. Come rimandare il matrimonio con Corrado solo per il desiderio di lavorare. Oppure scrivere, sotto lo pseudonimo di J.D. Smith, racconti gialli ispirati a fatti di cronaca per portare un po’ di giustizia dove ormai non ne esiste più. Un segreto che condivide con Sebastiano Satta Ascona, direttore della rivista «Saturnalia». E a essere sinceri scrivere non è l’unica cosa proibita che fanno insieme... Ma ora qualcosa è cambiato, ed è il motivo per cui Anita si trova a bordo di una macchina. Qualcuno ha iniziato a seguirli, e con le spie meglio non scherzare, di questi tempi. Meglio fare quello che chiedono. Anche se non è giusto. Eppure, Anita non è abituata a fuggire. Non è abituata a mentire. All’improvviso, si trova in uno dei racconti di J.D. Smith, e non ha la minima idea di come potrà andare a finire”.

L’incontro è organizzato nell’ambito della rassegna letteraria d’autunno, a cura del Centro culturale “Le Clarisse” (Comune di Racconigi), e di “Biblioteche in festa”, manifestazione promossa dalle Associazioni Progetto Cantoregi e Terre dei Savoia, con il sostegno del Comune di Savigliano e con il supporto dell’Università di Torino e di AIB (Associazione Italiana Biblioteche), per trattare i temi della promozione della lettura e della sensibilizzazione sul ruolo delle biblioteche nel tessuto sociale delle realtà del territorio.

Al termine della presentazione verrà estratta a sorte una persona tra i presenti che riceverà una copia omaggio del libro, donata dall’Amministrazione comunale.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.