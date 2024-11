Borgo San Dalmazzo: torna il Convivium Magnum dell’Helicensis Fabula

Aprendo i festeggiamenti della 455ma Fiera Fredda che si svolgerà dal 5 all’8 dicembre, domenica 1° dicembre la Consociazione Enogastronomica “Helicensis Fabula”, associata FICE, celebrerà il proprio XLIV Convivium Magnum. L’incontro inizierà alle ore 9,30 a Valloriate, l’antica Valaouria in Valle Stura di Demonte, nel Palazzetto Polivalente situato di fronte al Municipio in Piazza Michelangelo Berardengo, con la tradizionale colazione borgarina.

La mattinata si aprirà con i saluti del Gran Siniscalcato (Sergio Cavallo, Enrico Cavallera, Ivano Musso) alle gradite confraternite intervenute ed alle autorità presenti; è prevista la partecipazione anche dei Sodalizi fraternamente condivisi provenienti da Francia e Belgio. Seguirà la presentazione dei produttori aderenti al marchio “Montagnam” ed il Consorzio “Valle Stura Experience”.

Successivamente gli ospiti saranno invitati ad una breve visita del Museo della Guerra e della Resistenza in Valle Stura 1940-1945. A conclusione, vi sarà il trasferimento poco più avanti in Frazione Airale alla Locanda Fungo Reale, entro le ore 13 per i lavori conviviali rigorosamente a base di prodotti tipici della zona.

Sono gradite le prenotazioni entro il 22 novembre ai numeri 340/9411203 (Sergio Cavallo), 335/6944027 (Enrico Cavallera), 335/353319 (Ivano Musso), posta elettronica: helicensisfabula@libero.it