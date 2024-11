Fabio Cassella è il nuovo presidente della sezione AIA di Bra-Alba

Fabio Cassella, 35 anni, impiegato del comune di Piobesi d’Alba, è il nuovo presidente della sezione AIA (Associazione Italiana Arbitri) di Alba - Bra. Succede a Stefano Carrer e rimarrà in carica nei prossimi quattro anni, mantenendo lo stesso Consiglio Direttivo annuale, in continuità con la precedente gestione.

Cassella è arbitro effettivo dal dicembre 2006. Dopo due anni a livello provinciale, a gennaio 2009 effettua il passaggio al Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, culminato al termine della stagione 2012/13 con la finale di Coppa Italia Eccellenza e il passaggio al nazionale. Dopo una sola stagione alla CAI, viene promosso alla CAN D dove rimarrà per tutte e tre le stagioni terminando il percorso arbitrale nel 2017. Nel 2019 ha ottenuto la qualifica da Osservatore Arbitrale, sbarcando alla CON DIL nel 2022, portando avanti parallelamente il ruolo di componente del Settore Tecnico (dal 2021 al 2023). Membro del precedente direttivo della sezione Alba - Bra, nella stagione 2023/2024 è stato componente del Comitato Regionale Arbitri.



[Allocco, Munfuletto e Pizzonia]

Disponibilissimo e motivato, puntualizza: “La nostra è una sezione numerosa, con 120 associati e arbitri impegnati in 40/43 gare ogni week end. Abbiamo arbitri, assistenti e osservatori 'sezionali' e 'regionali', arbitri, assistenti e assistenti in serie D, e un assistente in serie C. Inoltre in organico ci sono arbitri di Calcio a 5 a livello sezionale, regionale e nazionale. Il nostro bacino si allarga dall’albese e braidese, fino a Dogliani, Fossano, Carmagnola, zone da cui attingiamo chi vuol intraprendere la carriera. Proprio domenica 17 novembre ci sarà l’esame finale dell’ultimo corso, con 6 partecipanti, fra cui una ragazza, e ne prepareremo un altro a breve”.

Gli obiettivi e i propositi dell’associazione sono chiari: “La nostra sede in via Manzoni ad Alba accoglie volentieri chiunque voglia intraprendere il 'mestiere' arbitrale, che tra l’altro ha una caratteristica: spesso si tramanda da padre in figlio. L’informazione nelle scuole è fondamentale, ma sarà anche utile lavorare all’interno delle società calcistiche: infatti fino a 19 anni si può essere tesserati sia come calciatori che come arbitri, per poi fare una scelta definitiva, e abbiamo già 3 doppi tesserati. Siamo sempre alla ricerca di nuovi arbitri per incrementare la nostra attività, sicuramente formativa, educativa e gratificante, che fa scoprire ai giovani i propri talenti”.

Auguri al nuovo presidente e a tutti gli arbitri di Alba-Bra.