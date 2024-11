"Fa differenza": a Chiusa di Pesio si presenta il libro di Manuela Manera

Venerdì 22 novembre alle 21, nella sala incontri della Biblioteca Civica “Ezio Alberione” di Chiusa di Pesio, la linguista ed esperta di Gender Studies Manuela Manera presenta “Fa differenza” (Edizioni Gruppo Abele).

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, l'autrice guiderà una riflessione sull'importanza del linguaggio come strumento di inclusione, pluralità e cambiamento sociale. Un linguaggio più consapevole non è solo un veicolo di comunicazione, ma un atto politico che può contribuire a costruire una società più equa e rispettosa.

L'incontro, organizzato dal Comune di Chiusa di Pesio, dalla Biblioteca Civica “Ezio Alberione” e dall'associazione “Mai + Sole”, è aperto a tutti e a ingresso gratuito.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la biblioteca allo 0171/735514.