Busca, per la stagione "Trasmutazioni" in scena lo spettacolo "Resti Umani"

Venerdì 22 novembre alle ore 21 al Teatro Civico di Busca andrà in scena "RESTI UMANI" della compagnia teatrale torinese ONDA LARSEN. Lo spettacolo scritto da Lia Tomatis e diretto da Luigi Orfeo, vede in scena Riccardo De Leo, Gianluca Guastella, Lia Tomatis, Daniele Ronco e Luciano Faia.

Così con una distopia sul concetto di confine cin prepariamo al terzo appuntamento di TRASMUTAZIONI, la stagione teatrale organizzata da Santibriganti Teatro nei tre teatri civici del Comune di Caraglio, del Comune di Busca e del Comune di Dronero. Il primo riordinamento mondiale che ha catalogato le persone rimandandole ognuna a “casa loro”, sembra purtroppo non essere bastato a sconfiggere i problemi della gente come ci si aspettava. È tempo quindi per un secondo riordinamento, affidandosi alla “Legge delle segnalazioni”. Un sistema tutto nuovo che permette di segnalare le persone che si ritiene abbiano differenze fastidiose per la propria identità, in modo da ricollocare tutti questi “loro” lontano da i “noi” e nel giusto Paese.

Differenza dopo differenza, però, il risultato è che non c’è altra scelta se non creare Paesi composti da un unico abitante, assegnando ad ognuno i metri quadri disponibili per la creazione del proprio Stato. Ma lo spazio abitabile sulla terra è ormai limitato, perciò accade che quattro Paesi, di quattro persone diverse, finiscano a confinare tra loro all’interno di uno stesso appartamento. E così, tra accordi internazionali per l’uso del bagno e confini che dividono mobili a metà, degli esseri umani che fino a quel momento avevano avuto a che fare solo con la loro propria immagine, devono fare i conti con altri esseri umani e infine, forse, anche con loro stessi.