Concerti, incontri e porte aperte: al via il Festival Uto Ughi per i giovani, primo evento il 3 dicembre a Savigliano

Uto Ughi, tra i maggiori violinisti del nostro tempo, è protagonista del Festival nazionale che porta il suo nome ”Uto Ughi per i giovani,” con partenza dal Piemonte - precisamente dalla città di Alba, Savigliano, Cuneo e Moretta- e tappe previste in tutta Italia. Dopo il successo de “La Santità Sconosciuta” il festival che per 16 edizioni ha portato ad esibirsi in Piemonte interpreti di altissimo livello artistico facendo incontrare, in varie forme, musica e spiritualità, si è trasformato, mantenendo la sua identità, in un progetto dedicato ai giovani.

I Concerti e le masterclass dedicati ai giovani, saranno a ingresso libero e gratuito “….perchè l’arte è un bene prezioso e spirituale a cui tutti devono poter accedere…”come sottolinea il Maestro Uto Ughi.

Per poter portare avanti questa nostra missione, il sostegno dei partner è prezioso e fondamentale e, in un periodo così economicamente difficile per le famiglie, è più che mai doveroso da parte nostra “donare” un Festival cultural musicale per emozionare il pubblico appassionato, avvicinare le nuove generazioni alla cultura e salvaguardare la grande tradizione musicale.

In un momento in cui le nuove generazioni hanno subito un grave impoverimento formativo e culturale a causa della pandemia, nel 2021 La Santità Sconosciuta d’intesa con il Maestro Uto Ughi e la Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero, ha elaborato un programma ricco di interpreti affermati, talenti virtuosi e momenti musicali eccellenti per far vivere al pubblico l’emozione della grande musica.

Il Festival, ideato dal M° Uto Ughi, dall’Associazione culturale Arturo Toscanini di Savigliano e sostenuto, per le tappe piemontesi, dalla Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero, e altre importanti realtà nazionali, si presenta con particolarità culturali ed artistiche uniche e originali. Soprattutto per la volontà di diffondere il piacere della musica classica tra le fasce più giovani della popolazione, ad ingresso libero ed in forma gratuita.

Con questa finalità, sono in programma incontri con i giovani di tutte le scuole di ogni ordine e grado per trasmettere alle nuove generazioni l’amore, la sensibilità verso la musica e, in generale verso la cultura, mediante conversazioni aperte tra i ragazzi, il Maestro Ughi e gli interpreti coinvolti.

Questo tipo di divulgazione ha il merito di catturare l’attenzione dei ragazzi, trasmettendo loro messaggi positivi da applicare alla quotidianità.

Attraverso una programmazione di concerti, la musica viene spiegata in modo semplice e diretto, sollecitando un’attiva partecipazione da parte del pubblico.

La tappa 2024 del Festival che si realizza a partire dal mese di dicembre, parte dal Piemonte, precisamente dalla città di Alba, per poi raggiungere Savigliano e Moretta.

PROGRAMMA MUSICALE PER L’EDIZIONE 2024 DEL FESTIVAL UTO UGHI PER I GIOVANI

UTO UGHI E TANTI ALTRI GRANDI INTERPRETI, PER TRASMETTERE LA CULTURA MUSICALE E AVVICINARE I GIOVANI ALLA COMPRENSIONE E ALLA PASSIONE PER LA GRANDE MUSICA CLASSICA ITALIANA.

Il pubblico della Provincia di Cuneo ha da moltissimi anni il privilegio di partecipare a molte iniziative che vedono protagonista il Maestro Ughi , attraverso concerti e masterclass che offre gratuitamente ai giovani musicisti. Concerti, incontri e prove a porte aperte con il Maestro Uto Ughi e tanti altri grandi interpreti, per salvaguardare la cultura musicale e per donare alla comunità la gioia della grande musica.

L’idea guida del progetto mira a sollecitare l’incontro dei giovani con la grande musica.

Sono in programma incontri con gli allievi di tutte le scuole, Conservatorio, Licei Musicali, Istituti Musicali, per trasmettere alle nuove generazioni l'amore, la sensibilità verso la musica e, in generale verso la cultura, mediante conversazioni aperte tra i ragazzi, il Maestro Ughi e gli interpreti coinvolti. Questo tipo di divulgazione ha il merito di catturare l'attenzione dei ragazzi, trasmettendo loro messaggi positivi da applicare alla quotidianità.

Il progetto itinerante, ha la forte ambizione di arrivare al più vasto pubblico possibile su tutto il territorio nazionale, portando così il messaggio culturale ai giovani di tutte le scuole.

Uto Ughi in tutta la sua esperienza anche con l’ Accademia chigiana di Siena di cui è Direttore Artistico, ha dimostrato sempre una grande attenzione per la trasmissione del valore formativo professionale, artistico e di formazione globale della personalità dell’individuo, ponendo particolare attenzione ai giovani che devono essere avviati a questo percorso fin dalla giovane età.

E’ in quest’ ottica che si propone di avviare un programma di interventi, e condivisione di intenti con il Ministero dell’Istruzione e il Merito

LEZIONI -CONCERTO A PORTE APERTE

Il progetto delle lezioni-concerto prevede un incontro con i giovani delle scuole e gli studenti della Provincia di Cuneo e Istituti musicali, in forma di conversazione sulla musica. Si inviteranno i giovani alla lezione-concerto dando loro la possibilità di interagire attraverso quesiti e scambi, instaurando un sincero e spontaneo dialogo con i musicisti.

Lo scopo è quello di trasmettere l’amore, la sensibilità verso la musica e la cultura, nelle nuove generazioni mediante una conversazione aperta tra i ragazzi, il Maestro e gli interpreti che aderiscono a questo progetto. Dall’esperienza proposta si auspica possano scaturire ed emergere, attraverso l’universale linguaggio della musica: suggestioni, approfondimenti, aspetti emozionali e valoriali sconosciuti o dimenticati.

PROGRAMMA MUSICALE PER L’EDIZIONE 2024 DEL FESTIVAL UTO UGHI PER I GIOVANI

MARTEDI 3 DICEMBRE 2024 ORE 21.00

CREUSA NEIRA-SAVIGLIANO

O.S.N. BRASS CHRISTMAS- viaggio musicale tra composizioni originali e i più celebri arrangiamenti per quintetto di ottoni Strumentisti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale R.A.I.

VENERDI 6 DICEMBRE ORE 21.00

UTO UGHI E LEONARDO BARTELLONI

RECITAL PER VIOLINO E PIANOFORTE-PEZZI EMBLEMATICI DALLA GRANDE TRADIZIONE VIOLINISTICA

CHIESA BEATA VERGINE DEL PILONE-MORETTA

LUNEDI 9 DICEMBRE 2024 ore 21.00

AUDITORIUM FERRERO ALBA

Uto Ughi e I Filarmonici di Roma

LA MAGIA DEL VIOLINO

LUNEDI 9 DICEMBRE 2024 ORE 10 45

PROVE A PORTE APERTE PER TUTTI GLI STUDENTI DELLA CITTA’ DI ALBA

LA MUSICA SPIEGATA DA UTO UGHI