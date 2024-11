Tutti in sella: domenica 24 novembre c’è la Festa del ciclismo piemontese

Tutti in sella. L’Associazione Piemontese Corridori Ciclisti, fondata nel 1990, invita alla 34ª Festa del ciclismo piemontese in calendario domenica 24 novembre a Torino.

Il programma prevede: ore 10.30 ritrovo in corso Casale al monumento dedicato a Fausto Coppi; ore 11 posa della corona di alloro al monumento Fausto Coppi, discorsi di autorità, giornalisti e personaggi del ciclismo; ore 13 pranzo e premiazioni delle giovani promesse presso il ristorante Aprà di Castiglione Torinese (via Caudana, 98).

Il pranzo è al costo di 30 euro e prevede un prelibato menù composto da: affettati misti, battuta di vitello, vitello tonnato, risotto zafferano e salsiccia, agnolotti burro e salvia, brasato con contorni misti, torta pan di spagna cioccolato e panna. Il tutto accompagnato da arneis, dolcetto, barbera, acqua, bibite, moscato e caffè. Prenotazioni al pranzo: 0119065404.

La manifestazione sarà presentata da Massimo Grosso, Alessandro Brambilla e Gianluca Cominetti con ospiti importanti all’appello come l’ex corridore Andrea Tafi, vincitore della Parigi-Roubaix, Giro delle Fiandre (unico ciclista italiano ad aver vinto entrambe le prove), Giro di Lombardia, Giro del Piemonte e Parigi-Tours e un titolo nazionale in linea.

Sarà presente, grazie a Carlo Petrella, Angelo D’Avino, il figlio del falegname che diede una bici a Fausto Coppi nel 1945, mentre era in un campo di prigionia inglese a Caserta. Sarà premiato lo speaker Sergio Piva Francone che nel 2020, in pieno Covid, ha aiutato l’associazione ad organizzare il primo Challenge.

Questi gli ingredienti per rivivere gli oltre 100 anni della storia del ciclismo piemontese in una giornata che si annuncia da non perdere.