Alberghiero Donadio Dronero: consegnate le borse di studio Debernardi

Sono state consegnate, venerdì 15 novembre, nella Sala dell’IIS “Donadio”, le Borse di studio “Bernado Debernardi”, lascito del primo preside dell’Istituto Alberghiero di Dronero. Sono stati premiati gli studenti che nell’ a.s. 2023/2024 hanno conseguito il diploma di maturità con una votazione finale di 100 e 100 e lode. La sorella del preside scomparso, Maria Antonia De Bernardi, insegnante e dirigente in pensione, ha consegnato gli assegni da 100/150 (per la lode) euro ai ragazzi diplomati 2023/24.



“Il desiderio di mio fratello era di premiare i ragazzi meritevoli in termini di impegno e di condotta. - ha detto la prof.ssa Debernardi, accolta dalla dirigente, Patrizia Venditti e dalla vicepreside, prof.ssa Monica Monchiero - Complimenti a tutti i ragazzi, con l’augurio di affrontare sempre con la stessa dedizione le sfide del futuro”.



Dopo la cerimonia, ex studenti e famigliari si sono trattenuti per un momento conviviale, grazie al buffet preparato dagli allievi del prof. Mauro Putto e servito dagli allievi della 2C del prof. Oscar Sabetta



I PREMIATI ANNO SCOLASTICO 2023/2024

THOMAS BARALE

PIETRO CHIERICI

CHIARA DALMASSO

MATILDE PELLEGRINO

GIORGIO ROSSI

ANNA SPOSATO

IDA PALMIERI

TOMMASO SILVESTRO (con lode)

SARA PERON (con lode)

FRANCESCO ALESSANDRO ROMEY (con lode)

GLORIA TONSO (con lode)