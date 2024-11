A Vicoforte letture in biblioteca per i bambini

La biblioteca di Vicoforte ha organizzato due pomeriggi dedicati alla lettura per i bambini in collaborazione con Cristina Zocco per il progetto “little bibliolibri itinerante”. Saranno letture ad alta voce che i bambini potranno sentire nella ex Confraternita dei Battuti, posta di fronte al Municipio di Vicoforte, alla presenza dei loro mamma e papà, dalle ore 17 alle 18 di mercoledì 27 novembre, per i bambini dai tre ai sei anni e mercoledì 4 dicembre, alla medesima ora, per quelli dai sette ai dieci anni. Cristina Zocco è un’esperta di letterature per l’infanzia e poesia illustrata ed aveva già avuto modo di collaborare a inizio ottobre con la biblioteca Vicese, con ottimo successo di partecipazione, con letture nel parco giochi degli impianti sportivi da poco arricchito di nuovi giochi, nell’ambito del progetto “Tutti giù per terra”, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

"Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento a Sara Rossi, Direttrice della nostra Biblioteca Giuseppe Fulcheri per il suo impegno e per la dedizione nell'organizzazione dei cicli di letture ad alta voce - commenta l'assessore Daniela Tarò -. Questi eventi rappresentano un'importante occasione di crescita culturale per i nostri bambini e le loro famiglie. Un ringraziamento speciale va anche a Cristina Zocco per la sua preziosa collaborazione e il suo contributo alla riuscita di queste iniziative. Ci auguriamo che l’evento sia apprezzato dalle giovani famiglie per continuare a promuovere la cultura e la lettura tra i più piccoli".