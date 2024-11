Reddito di libertà per le donne vittime di violenza: "sportello rosa" all'Inps di Cuneo

L'INPS di Cuneo al fianco delle donne vittime di violenza. In occasione della "Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne", la direzione provinciale Inps di Cuneo si illumina di rosso per dire "no" alla violenza sulle donne.

Lunedì 25 novembre la sede lnps di Cuneo riserverà uno "sportello rosa" presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico con un servizio di informazioni di primo livello - attivo dalle ore 10 alle 12 - rivolto alle donne che necessitano di informazioni su prestazioni e percorsi di protezione. L'obiettivo è quello di dare supporto e strumenti utili per ottenere una forma di indipendenza, mettendo a conoscenza le vittime delle tutele e servizi che l'INPS è in grado di fornire. Un esempio è il reddito di libertà, prestazione volta a favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizioni di povertà.

Verrà, inoltre, esposta simbolicamente la locandina "Posto occupato", per riservare idealmente il posto che avrebbe potuto occupare una delle numerose vittime