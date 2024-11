Al teatro Magda Olivero di Saluzzo l’incontro: “Vaccinazione: Dogma o prevenzione”

L’APS “Saluzzo che r-Esiste” presenta la serata “Vaccinazione: Dogma o prevenzione” in programma giovedì 21 novembre alle 21 (ingresso dalle 20,30) al cinema Teatro Magda Olivero, via Palazzo di Città, 15.

Ospiti dell’incontro: Raffaella Regoli, Vanni Frajese, Patrizia Notario, Luciano Proietti.

"Dalla discussione ancora aperta sulle teorie del terreno (Bechamp) e quella dei germi (Pasteur), come siamo arrivati a vaccinare le donne incinte ed i neonati ancora in culla?

Dopo millenni di onorato servizio il nostro sistema immunitario viene mandato in pre-pensionamento per far posto al dogma di una vaccinazione sempre necessaria, sicura ed efficace, ma e' proprio così?".

Ingresso 10 euro. Under 18 e studenti: ingresso gratuito

Prenotazione obbligatoria: su whatsapp o sms al numero:+39 379 141 0433 . e-mail amici.aps.saluzzo@gmail.com