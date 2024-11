A Cuneo inaugura la mostra fotografica “Che fine ha fatto Lilith?”

Da sabato 30 novembre 2024 a domenica 29 dicembre 2024 sarà possibile visitare la Mostra Fotografica “Che fine ha fatto Lilith?” nelle Sale Espositive di Palazzo Santa Croce.

La Mostra, curata da Ober Bondi, è il risultato di un intenso anno di Scuola di Fotografia di Progetto HAR.

Sedici gli espositori: Ober Bondi, Federica Tedone, Giorgia Mana, Paola Garro, Antonella Lingua, Arnaldo Conte, Claudio Pappalardo, Simona Panero, Livio Racca, Chiara Maria Ribero, Federica Prato, Emanuele Delle Fave, Gaetano Giunta, Silvia Gertosio, Sonia Miletta Cossa, Rossana Tolosano .

“La rassegna si propone, con la partecipazione dei bravissimi fotografi legati all'Associazione, di indagare all'interno del mondo della donna. Chi sono le Lilith di oggi, cosa vogliono le donne “moderne”?”

Il titolo della Mostra è infatti un pretesto per parlare della Donna. Argomento alquanto dibattuto in questi anni, vuoi per i fatti di cronaca nera quasi giornalieri, vuoi per le terribili repressioni che, ancora, sono perpetrate in molti Paesi.

Con il racconto fotografico, si è voluto dare un contributo sull’argomento, valutando a che punto è giunta la consapevolezza della donna, senza parlare di “violenza”, termine che tristemente le è associato.

La consapevolezza è il punto di partenza per il cambiamento. La consapevolezza è la prima tappa di un lungo viaggio.

Lilith non dimentica i traguardi raggiunti con tanta fatica e prosegue con pazienza a lavorare per una Società maggiormente adeguata ai tempi, insegna nuovi valori che, goccia dopo goccia, riusciranno a modificare la “cultura ingiusta e inappropriata”.

INSIEME.

Orari:

Inizio Mostra: sabato 30 novembre alle 16.00 – 19.00

Inaugurazione: domenica 01 dicembre alle ore 11.00

Durante l’inaugurazione potremo “gustare” una performance di Tango Argentino a cura dell’Associazione Tango Indipendente.

Maestri ballerini: Susi Lillo e Piermario Mameli

Orari: domeniche e festivi: 10,00 – 12.00 16.00 – 19.00

venerdì e sabato: 16.00 – 19.00

Nei giorni di Natale e di Santo Stefano, la mostra rimarrà chiusa.