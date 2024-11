Wolf Agency presenta "Digital Strategy": l’evento sul Digital Marketing arriva a Torino il 5-6 dicembre 2024

Wolf Agency è lieta di annunciare l’arrivo a Torino di "Digital Strategy", un evento formativo di alto livello dedicato alle strategie digitali e all’intelligenza artificiale applicata al marketing.

Digital Strategy approda per la prima volta in Italia, per un’esperienza che unisce formazione e innovazione.

L’evento si terrà il 5 e 6 dicembre 2024 presso il Pacific Hotel Torino (Strada del Fortino 36, 10152 Torino) e sarà accessibile sia in presenza che in streaming, rendendo l’iniziativa fruibile a una vasta platea di professionisti, imprenditori e appassionati del settore.

Perché partecipare a Digital Strategy?

Digital Strategy non è un semplice evento, ma un viaggio all’interno del mondo del digital marketing. Grazie alla presenza di esperti italiani con anni di esperienza e successi consolidati, l’evento offre l’opportunità unica di approfondire tematiche strategiche come:

SEO e Local SEO per ottimizzare la visibilità sui motori di ricerca.

per ottimizzare la visibilità sui motori di ricerca. Advertising digitale , con focus su come ottimizzare budget e campagne pubblicitarie.

, con focus su come ottimizzare budget e campagne pubblicitarie. E-commerce , per incrementare le vendite online e migliorare l’esperienza utente.

, per incrementare le vendite online e migliorare l’esperienza utente. Brand Positioning , per rafforzare l’identità del marchio.

, per rafforzare l’identità del marchio. Intelligenza Artificiale applicata al Marketing , una delle tecnologie più rivoluzionarie del settore.

, una delle tecnologie più rivoluzionarie del settore. Digital PR e Link Building , fondamentali per migliorare il posizionamento e la reputazione online.

, fondamentali per migliorare il posizionamento e la reputazione online. Marketing Turistico, con tecniche mirate per il settore travel e hospitality.

Chi dovrebbe partecipare?

L’evento è pensato per una vasta gamma di partecipanti, tra cui:

Imprenditori e responsabili aziendali , che vogliono ottimizzare le strategie digitali delle loro aziende.

, che vogliono ottimizzare le strategie digitali delle loro aziende. Liberi professionisti e freelance , interessati ad ampliare le proprie competenze.

, interessati ad ampliare le proprie competenze. Web agency e agenzie di marketing , che desiderano offrire servizi sempre più aggiornati ai loro clienti.

, che desiderano offrire servizi sempre più aggiornati ai loro clienti. Appassionati e studenti di marketing, in cerca di ispirazione e crescita professionale.

Un’esperienza formativa unica

Digital Strategy è progettato per offrire contenuti pratici e concreti, grazie a un programma ricco di interventi, sessioni formative e casi studio reali. Al termine delle due giornate, tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione, utile per valorizzare il proprio curriculum in un settore sempre più competitivo.

Isan Hydi, fondatore di Wolf Agency, afferma:

"Partecipare a Digital Strategy significa investire nella propria crescita professionale. Il nostro obiettivo è fornire strumenti concreti per creare strategie digitali efficaci, in un mercato in continua evoluzione."

Offerta esclusiva per i lettori di Morenews

I lettori della nostra testata possono usufruire di uno sconto del 20% sul costo del biglietto, utilizzando il codice promozionale “MORE” in fase di registrazione.

Come iscriversi?

Per partecipare, basta registrarsi sul sito ufficiale dell’evento: https://digitalstrategy.events/

Scegli di partecipare di persona o in streaming e preparati a vivere un’esperienza che ti fornirà gli strumenti per trasformare il tuo approccio al digital marketing.

Non perdere l’occasione di partecipare all’evento che può fare la differenza per il tuo business.

DIGITAL STRATEGY

5-6 dicembre 2024

Pacific Hotel Torino

Strada del Fortino 36, 10152, Torino

Sito web: https://digitalstrategy.events/