Valle Stura, i pullman del mattino per Cuneo partiranno 5 minuti prima

Da lunedì 25 novembre in valle Stura il pullman del mattino per gli studenti vedrà una variazione d'orario. Anticipata di cinque minuti la partenza delle corse dai capolinea Vinadio, Festiona e Valloriate dirette a Cuneo.



Nei giorni scorsi la nostra testata ha dato spazio alle numerose segnalazioni giunte alla redazione circa alcune criticità. Gli studenti della valle Stura lamentavano l'ingresso agli istituti superiori in ritardo con conseguente richiamo sul registro elettronico, scatenando la frustrazione di molte famiglie e genitori.



Il Consorzio Grandabus da subito ha dimostrato apertura per le problematiche presentate, attivando il dialogo con l'Unione montana valle Stura e i Comuni interessati dai disagi espressi per concertare una soluzione. A stretto giro anche attraverso il nostro giornale aveva comunicato i “lavori in corso” e alcuni accorgimenti sulle fermate.



Da qui l'avviso dal colosso dei trasporti locali della decisione frutto delle segnalazioni pervenute e al successivo confronto con l'ente montano.



Gli orari – comunica Grandabus - delle seguenti corse scolastiche saranno modificati per meglio rispondere alle esigenze degli studenti delle scuole superiori di Cuneo.



• Corsa 2806: l’orario di partenza dal capolinea di Vinadio sarà anticipato di 5 minuti; la corsa partirà quindi alle ore 06:40. L’orario di passaggio a Borgo San Dalmazzo rimane invariato alle 07:20. In ingresso a Cuneo, la corsa transiterà da Corso De Gasperi e Corso Monviso, percorso regolare. Non effettuerà fermate da Corso Francia/Varetti a Corso Francia/via Pavese.



• Corsa 2201: l’orario di partenza dal capolinea di Vinadio sarà anticipato di 5 minuti, con partenza prevista alle ore 06:40. L’orario di passaggio a Borgo San Dalmazzo rimane invariato alle 07:20. In ingresso a Cuneo, la corsa transiterà da Corso Francia – Via Pertini - Corso De Gasperi e Corso Monviso, percorso regolare.



• Corsa 2807: l’orario di partenza dal capolinea di Festiona sarà anticipato di 5 minuti, con partenza prevista alle ore 06:55. L’orario di passaggio a Borgo San Dalmazzo (Bertello) resta invariato alle 07:15. In ingresso a Cuneo, la corsa seguirà il transito da Corso De Gasperi e Corso Monviso, senza fermate tra Corso Francia/Varetti e Corso Francia/via Pavese.



• Corsa 2203: l’orario di partenza dal capolinea di Valloriate sarà anticipato di 5 minuti, con partenza alle ore 06:55. L’orario di passaggio a Borgo San Dalmazzo resta invariato alle 07:20. La corsa transiterà da Corso De Gasperi e Corso Monviso, percorso regolare, senza fermate tra Corso Francia/Varetti e Corso Francia/via Pavese.