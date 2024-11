Festa dell’Albero a Pagno: alunni piantano bulbi di fiori nell’aiuola della scuola

Ieri, giovedì 21 novembre, i bambini della scuola primaria e dell’infanzia di Pagno hanno celebrato la Festa dell’Albero, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi.

Questa ricorrenza, festeggiata in tutta Italia, vuole sensibilizzare sull’importanza degli alberi per la vita umana e per la salvaguardia dell’ambiente.

La giornata ha visto la partecipazione dei bambini della scuola dell’Infanzia e della Primaria assieme agli insegnanti e ai volontari delle associazioni Ala Veja, Pro Loco e Aib, insieme al sindaco Nico Giusiano e al suo vice Valerio Costa, si sono uniti ai bambini e alle insegnanti per rendere speciale questa celebrazione.

Durante la mattinata, i volontari hanno preparato le caldarroste che i bambini hanno gustato in allegria, contribuendo a creare un’atmosfera di festa e convivialità.

Il momento centrale della giornata è stato la messa a dimora di un albero di Carpino nel giardino della scuola, simbolo di vita e speranza.

Il sindaco Giusiano, insieme a un dipendente comunale, ha scavato la buca per piantare l’albero, coinvolgendo i piccoli spettatori in questo gesto simbolico.

Gli insegnanti hanno poi guidato i bambini nella piantumazione di bulbi di fiori in una aiuola, dimostrando loro l’importanza della cura e del rispetto per la natura.

I piccoli hanno cantato una canzoncina a tema, creando un momento di gioia collettiva.

La Festa dell’Albero è stata un’occasione per sottolineare quanto sia fondamentale la collaborazione tra generazioni per la tutela dell’ambiente, un insegnamento prezioso che questi bambini porteranno con sé per il futuro.