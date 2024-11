Incontri letterari a Bra: il 4 dicembre Marta Aidala presenta “La Strangera”

Dopo il successo degli appuntamenti estivi, proseguono gli "Incontri a Palazzo", rassegna letteraria organizzata dalla libreria Crocicchio Ubik Bra in collaborazione con il Comune.

Mercoledì 4 ottobre, alle 18.30 a Palazzo Mathis, è in programma l’incontro con l'autrice Marta Aidala, che presenta “La Strangera”, romanzo d’esordio edito Guanda. Prendere la propria vita e andare - per capire se stessa, trovare un futuro, non scendere più ma restare. Sono questi i motivi per cui, una mattina di maggio, Beatrice lascia Torino per trasferirsi in altura.

Le montagne che sono donne immense, eppure tante portano nomi di uomini. Donne come lei, che appena arrivata al rifugio del Barba, un uomo burbero dal passato misterioso, si sente respinta, in quanto “fumna e strangera”. Marta Aidala ha il coraggio di una voce limpida che lascia parlare i gesti e gli accadimenti, i rumori del bosco, gli odori, la luce di un cielo alto sopra le cime. E sa raccontare nei dettagli più concreti una nuova epica, quella di una ragazza che va dietro alla propria libertà nonostante le esitazioni e le paure, una ragazza che cerca se stessa nei sentieri e tra gli uomini di montagna, in un mondo che sente suo anche se le vecchie tradizioni la guardano con diffidenza. «Una strangera.» Fu quell'uomo a chiamarmi così per la prima volta, e avrei voluto rispondere ciò che avrei detto a tutti gli altri in seguito, che lì in montagna io ero straniera esattamente quanto loro

L’ingresso è gratuito. Per info e prenotazioni tel. 0172.430185 – turismo@comune.bra.cn.it.