Yoga educativo per bambini e mindfulness grazie al progetto “I care" del Rotary Saluzzo

Grazie al Rotary Saluzzo, guidato dal presidente Silvio Tavella, in collaborazione della dirigente dell’istituto comprensivo di Saluzzo Leda Zocchi si è realizzato il progetto “I care” che ha coinvolto le classi seconde e terze della Primaria.

Infanzia, cura, ascolto, relazioni, emozioni: questi gli obiettivi delle attività proposte attraverso un laboratorio di yoga educativo tenuto dall’insegnante Simona Bellino e serate di mindfulness per i genitori guidati dalla dottoressa Sara Bossa per le quali è ancora possibile iscriversi gratuitamente al seguente indirizzo: sara.bossa.psico@gmail.com per la data del 28 novembre.