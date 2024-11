Comune, Pro loco e gruppo Alpini di Ceresole d'Alba organizzano per domenica 15 dicembre il mercatino di Natale presso il salone del Mubatt con animazione per bambini, merenda e alle ore 19:00 il rinfresco natalizio per lo scambio degli auguri.

Durante tutto il giorno presso la Confraternita di S. Bernardino esposizione dei presepi realizzati dai bimbi e ragazzi delle scuole.