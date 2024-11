Al parco della Resistenza centinaia di studentesse e studenti del De Amicis per dire no alla violenza di genere [FOTO]

Erano in tanti, anzi tantissimi, al Parco della Resistenza di Cuneo. Stamattina, attorno alle 12, le studentesse e gli studenti del Liceo De Amicis hanno organizzato un momento di riflessione e di festa nella giornata del 25 novembre, dedicata all'impegno per l'eliminazione della violenza contro le donne. “Non un minuto di silenzio, non un minuto di rumore, ma tutta la vita”, recitava lo slogan affisso al monumento.



Nel corso della mattinata sono intervenuti Ugo Sturlese, consigliere comunale, e rappresentanti delle associazioni Mai più sole e Non una di meno, che nel pomeriggio, alle 18.30, saranno in piazza Galimberti, presso la statua del Barbaroux, luogo da cui partirà una manifestazione diretta alla piazzetta del Comune.

Al Parco della Resistenza, dopo gli interventi, un momento di condivisione, con una merenda tutti insieme e la raccolta di offerte da destinare a Mai più sole, e poi musica e canti.