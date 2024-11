Festa per il Lions Club Carrù-Dogliani che ha compiuto 21 anni

Il 21 novembre 2024, presso l'agriturismo La Pieve di Dogliani, il Lions Club Carrù-Dogliani ha festeggiato la Charter, nome dato alla "carta costitutiva del Club", per i suoi 21 anni di appartenenza al Lions Club International.

Un lungo periodo in cui il club, a partire dai suoi fondatori presenti alla serata nelle persone di Paolo Navello, Attilio Pecchenino, Paola Porta, Daniele Robaldo, Antonio Morra ed i soci via via acquisiti, si sono uniti con il desiderio di servire la comunità locale e quella globale.

Numerose sono state le attività, talune diventate addirittura pluriennali, che la presidente Romana Gaiero ha voluto ripercorrere affidandosi ad un video. Un riassunto visivo per ricordare quanti progetti sono stati attuati nelle cause umanitarie che impegnano i Lions a livello globale. Presente alla serata l'officer distrettuale ing. Sergio Zavattero.