Bra, Natale sul ghiaccio con la pista di pattinaggio in piazza Giolitti

Volete pattinare come se non ci fosse un domani? Appuntamento allora a Bra con la pista di pattinaggio sul ghiaccio. La struttura è già operativa in piazza Giolitti e sarete in tempo fino a domenica 12 gennaio 2025 per provare l’esperienza.

La pista, allestita grazie a città di Bra e Ascom Bra, osserverà i seguenti orari suddivisi per due fasce di date.

Fino al 24 dicembre. Dal lunedì al venerdì: mattino dalle 8 alle 12 solo per scolaresche su prenotazione; pomeriggio dalle 15 alle 19. Sabato, domenica e festivi: mattino dalle 10 alle 12; pomeriggio dalle 15 alle 19; sabato anche serale dalle 20.30 alle 23.

Dal 25 dicembre. Tutti i giorni: mattino dalle 10 alle 12; pomeriggio dalle 15 alle 19; sera dalle 20.30 alle 23; sabato serale dalle 20.30 alle 23.30.

Semmai ci fosse qualcuno interessato (sappiamo che è così), aggiungiamo che sarà possibile noleggiare i pattini al prezzo di 2 euro, mentre il costo per pattinare è di 8 euro (Info solo su whatsapp: 375/6146648).

L’attrazione, aperta a pattinatori di ogni età ed esperienza, farà da sfondo alla stagione fredda, rendendo ancor più speciale l’atmosfera delle festività natalizie. Che dite, proviamo?