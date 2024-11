Bra, una cena speciale per la presentazione della Guida Slow Wine 2025

In occasione della pubblicazione della nuova Guida Slow Wine 2025, l’organizzazione Slow Food Bra invita ad una cena dedicata alle eccellenze vinicole presso l’Osteria Boccondivino (via Mendicità Istruita, 14), a Bra.

Slow Wine è la guida che fotografa il cambiamento del mondo del vino italiano e del modo di berlo. La prima che racconta le storie dei produttori e delle vigne, non solo il vino. L’inventario slow delle cantine osservate sotto il profilo organolettico, quello della sensibilità ambientale ed il rapporto tra qualità e prezzo.

La serata di mercoledì 4 dicembre avrà inizio alle ore 19.30 e rappresenta un’occasione imperdibile per gustare un menù d’autunno degno di questa data, con entrata a base di insalata russa, focaccia e salame, baccalà mantecato con patate, tortino di porri e patate con fonduta al raschera, agnolotti del plin al sugo d’arrosto, stinco di maiale al forno, bonet.

Per non parlar dei vini! Stapperete bottiglie di altissimo livello, selezionate dalla redazione di Slow Wine.

La formula è quella tipica delle Cento cene per Slow Wine, un appuntamento annuale in cui viene portata la guida e i suoi protagonisti sulle tavole di enoteche, osterie e ristoranti sparsi su tutto il territorio nazionale, dove è possibile assaggiare i vini che Slow Wine ha segnalato come Vino Quotidiano, Vino Slow e Grande Vino; unico comune denominatore, l’eccellente qualità dei vini che condensano nel bicchiere l’identità del territorio d’origine.

E il bello della serata, oltre al clima di festa e divertimento, sarà proprio la presenza di un esperto Slow Food che parlerà sul mondo del vino, tra competenza e curiosità. Posti limitati con quota di partecipazione: 50 euro per i soci Slow Food e 55 euro per gli aspiranti soci (comprende una copia di Slow Wine 2025), sconto di 10 euro a chi si presenta in coppia, ma ritira solo un libro.

Informazioni e prenotazioni: info@boccondivinoslow.it, 338/7389306 (Gianni Milanesio), 0172/425674 (Osteria Boccondivino). Dai che i posti sono limitati, fatevi trovare in pole position!