Rinnovo patente, da dicembre si potrà fare anche a Barge

Dal 2 dicembre prossimo sarà attivo presso il Presidio Socio-Assistenziale di Barge di Via Ospedale 1, un importante servizio di rilascio/rinnovo patenti di guida, curato dal Dott. Angelo Gervasi, Medico–Chirurgo, Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, nonché Specialista in Igiene e Medicina Preventiva. Prenotando al numero di tel. 349/5717490 sarà possibile fissare un appuntamento col Dott. Gervasi per una visita funzionale al rilascio/rinnovo della patente di guida.

Il Sindaco Beccaria esprime soddisfazione per questo importante servizio reso ai cittadini e nel contempo intende ringraziare il Dott. Angelo Gervasi per aver scelto di mettere la sua professionalità al servizio del territorio.