Saluzzo, incontro in Municipio tra sindaco e presidente della Provincia

Il sindaco Franco Demaria, con la vice Francesca Neberti e l’assessore al Bilancio Enrico Falda, lunedì 25 novembre ha accolto in città il Presidente della Provincia di Cuneo (e collega sindaco di Mondovì) Luca Robaldo. Insieme a Robaldo, per la Provincia, erano presenti anche i consiglieri Davide Sannazzaro (sindaco di Cavallermaggiore) e Roberto Baldi (sindaco di Bagnolo).

Quattro i principali dossier affrontati durante il pomeriggio di lavori. Demaria e Robaldo hanno confermato che entro le vacanze di Natale si potrà effettuare il trasloco delle aule del liceo classico “Bodoni” da via Della Chiesa al terzo piano dell’ex Palazzo di Giustizia di corso Roma, in attesa di decisioni sulla sede storica. Sono stati ricavati 12 locali in cui si svolgeranno le lezioni ed inoltre ci sarà la “sala insegnanti”, la biblioteca provvisoria e altre pertinenze. “In accordo con il Comune di Saluzzo – ha detto Robaldo – abbiamo portato avanti un corposo investimento in ambito scolastico e, con 600 mila euro, abbiamo rispettato i tempi: per gennaio gli studenti del Classico avranno la nuova sede provvisoria. Quando le aule di via Della Chiesa saranno vuote i tecnici ci forniranno una relazione aggiornata in base alla quale decideremo qual’è la destinazione migliore e più sostenibile per l’edificio”. “Siamo contenti che a breve gli studenti liceali potranno accedere spazi adeguati ed a norma per studiare e crescere – ha detto Demaria -. Da tempo abbiamo offerto la nostra disponibilità alla Provincia, con cui c’è sempre un’ottima collaborazione, per trovare una sistemazione provvisoria e adatta al Classico. Ora attendiamo di capire l’iter per la messa a norma e l’ampliamento della sede di via Donaudi”.

Per l’edilizia scolastica, come secondo argomento, la Provincia ha informato che è stata avviata una valutazione sul futuro dell’istituto tecnico “Denina Pellico” che potrebbe restare nella sede odierna nel centro storico o trasferirsi nel nuovo campus scolastico e sportivo che sorgerà alle spalle dell’ex seminario di Sant’Agostino, nell’ambito della variante per l’ampliamento dello stabilimento “Sedamyl”.

Come terzo punto, il presidente Robaldo e il sindaco Demaria hanno anche definito l’iter per la realizzazione della nuova sede (magazzino e uffici) di reparto del settore Viabilità della Provincia per il Saluzzese nell’area dell’ex caserma “Filippi” dove sta per essere ultimato il magazzino della Protezione civile e dove sorgerà la nuova stazione della Polizia stradale.

Quarto e ultimo argomento, i tempi per l’installazione di un semaforo all’incrocio in centro alla frazione Cervignasco, strumento che costringerà a limitare la velocità dei mezzi in transito. La Provincia ha assicurato che entro breve tempo sarà formalizzato il progetto e verranno individuate le risorse per dare il via ai lavori.