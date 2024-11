Mondovì, l'ente manifestazioni sarà una Fondazione

Come anticipato negli scorsi mesi, il Comune di Mondovì ha deciso di dotarsi di un ente unico per coordinare gli eventi e le manifestazioni organizzati sotto l'egida dell'amministrazione.

Diversamente da quanto previsto nel consiglio di dicembre 2023, l'ente non sarà costituito in forma associativa, ma in forma di Fondazione e sarà operativo probabilmente a giugno 2025.

"In seguito a confronti anche con le associazioni che vorremmo partecipassero all'ente - ha detto il sindaco, Luca Robaldo - proponiamo di approvare lo statuto di Fondazione di partecipazione, una struttura più solida per la gestione delle risorse e degli eventi. La base economica iniziale in dotazione dovrà essere di 30mila euro. L'ente, come già detto in precedenza, non andrà a sostituire gli organizzatori, ma sarà di supporto agli stessi e agli uffici per cercare sponsor e gestire logistica dei vari eventi".

Il consigliere di maggioranza Guido Bessone, è intervenuto per ringraziare chi ha lavorato per la nascista di questo ente che sarà di supporto per la crescita e la promozione.

Il consigliere Rocco Pulitanò (FdI) ha votato, come il resto del centrodestra, favorevolmente al provvedimento, mentre a dicembre 2023 il voto era stato di astensione, proprio auspicando nella nascita di una Fondazione e non di una associazione.

L'ente si occuperà delle manifestazioni a titolarità comunale: Raduno Aerostatico, Carnevale, Fiera di Primavera, Mostra Artigianato, Calici e Forchette ed eventualmente Palio dei Rioni. Le professionalità organizzative resteranno, l'ente si presterà in loro supporto - ha chiosato il sindaco.