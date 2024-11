Bra, oggi l’ultimo saluto allo storico benzinaio Francesco Colombero

Oggi, mercoledì 27 novembre, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Bra verrà dato l’ultimo saluto a Francesco Colombero, ex benzinaio mancato all’età di 81 anni. Per anni ha gestito un distributore di carburanti in via don Orione e per questo motivo era conosciuto, in quanto da lui si sono serviti tanti braidesi (e non). Anche per questo la comunità cittadina si è stretta forte attorno alla moglie Marisa, al figlio Ivan con Mariapaola, ai nipoti Giacomo e Sofia oltre ai tanti parenti e amici.

Grande appassionato di camper, lo ricordiamo in prima fila alle benedizioni dei camperisti al Santuario della Madonna dei Fiori. Con lui se ne va, oltre che un uomo rispettato e benvoluto da tutti, anche un pezzo di storia di Bra.