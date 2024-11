A Valdieri una serata informativa sul Piano di Gestione Rete Natura 2000

Il Piano di Gestione Rete Natura 2000 spiegato alla cittadinanza. L'iniziativa parte dal Comune di Valdieri. Come spiega il sindaco Guido Giordana si tratta di una “presa di posizione della nostra amministrazione per informare tutti i cittadini del Comune, della valle Gesso e di chiunque lavori e viva in montagna in aree vincolate”.

Appuntamento domani, venerdì 29 novembre alle 20.45, presso il salone Alberto Bianco in piazza Regina Elena 30.

“Ricordiamo che il piano di gestione Rete Natura 2000 nasce per garantire il mantenimento e il ripristino di uno stato di conservazione delle specie a rischio e degli habitat naturali – aggiunge il primo cittadino -. Noi cerchiamo, come amministrazione, anche di salvaguardare chi vive e gestisce il territorio montano. Dunque allevatori, pescatori, cacciatori, residenti e gestori di attività. Cioè tutti coloro che vivono e che hanno sempre tutelato questo bellissimo territorio”.

A giorni l'ente parco dovrà approvare il documento. Conclude Giordana: “Molti sindaci si sono trovati per fare osservazioni ed è giusto che il territorio venga sentito e informato. Non si può non prendere in consierazione anche le associazioni di categoria e coloro che vivono nel territorio”.