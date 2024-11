Lavoro e welfare: Ascom Bra annuncia l'apertura di uno sportello dedicato [FOTO E VIDEO]

Si è parlato di strategie e modelli di welfare nel convegno voluto e organizzato da Confcommercio Ascom Bra ieri, mercoledì 27 novembre, che ha visto la partecipazione di numerose aziende del territorio, amministratori pubblici ed esperti del mondo del lavoro.

Il direttore di Ascom Bra Luigi Barbero ha introdotto i temi principali: “Oggi è necessario affrontare i cambiamenti complessi del lavoro con un approccio nuovo: chi non lo fa rischia di rimanere indietro per sempre. Abbiamo immaginato questo convegno con un titolo molto forte, “S.O.S Personale”, per rimarcare l’attualità delle nuove dinamiche del mercato del lavoro. Oggi ci sono aspettative e priorità diverse dei dipendenti rispetto a soli pochi anni fa e quindi crediamo sia giusto iniziare un percorso di approfondimento con le aziende del territorio, per capire quali possono essere le risposte più adeguate”.

Nel suo intervento Anacleto Pensotti, fondatore di Pergo, società di consulenza radicata in Granda, ha sciorinato una serie di numeri e di dati molto interessanti: “Dal 2010 circa, il lavoro ha subito in generale una 'svalorizzazione', ha perso la 'priorità'. Le persone si trovano meno bene nel posto di lavoro in cui si trovano e ci sono differenze di percezione sulle strategie aziendali fra dipendenti e imprese. Sono in aumento le dimissioni volontarie, la selezione del personale è ormai reciproca: non solo le aziende selezionano il personale, ma è il personale che seleziona l’azienda in cui vuole prestare la propria opera, mettendo in primo piano, non la retribuzione, ma l’equilibrio fra lavoro e vita privata”.

Giuseppe Pacotto, Ceo di Tesisquare, ha evidenziato come anche per un’azienda innovativa e moderna sia una sfida da affrontare: “Non abbiamo le chiavi per risolvere tutte le problematiche, ma abbiamo messo in campo diverse iniziative”.

GUARDA IL VIDEO

Le ha illustrate l’ingegner Marco Trovesi, chief human resources dell’azienda di Roreto di Cherasco: “Una delle leve perseguite da Tesisquare è quella di rendere attrattivi gli ambienti di lavoro, che abbiamo dotato di spazi per lavorare in gruppo, ma anche di zone 'privacy', di aree esterne dove è possibile svolgere il proprio lavoro, di attività flessibili-ibride, di condivisione degli obiettivi, in uno 'star bene' in senso ampio. Ci rendiamo conto che, come sosteneva Eraclito, l’unica costante è il cambiamento, e dobbiamo fare il possibile per adeguarci”.

Gianluca Brizio è fondatore e CEO di WAI - Welfare Aziendale Italia, in partnership con Ascom Bra: “Il welfare aziendale è un tema all’ordine del giorno, non solo per il risparmio fiscale, ma anche per i suoi effetti indiretti, che oggi sono ancor più impattanti per le imprese. Le aziende lo usavano solo a titolo premiale, oggi lo utilizzano per fidelizzare i lavoratori, attrarre e trattenere i talenti. È diventato uno strumento utile a diminuire il turnover aziendale che si applica sempre di più”.

In un’ultima battuta il direttore Luigi Barbero ha annunciato che Ascom Bra aprirà prossimamente uno sportello dedicato a questi temi, strutturando un apposito servizio.