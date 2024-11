Più aree pedonali e una città più sostenibile: i Fridays For Future lanciano la campagna CUNEO FOOTura

"CUNEO FOOTura: una città sostenibile e a misura di persona"

I Fridays For Future Cuneo hanno lanciato una campagna per chiedere all'amministrazione comunale una città sostenibile e a misura di persona. La campagna si chiama CUNEO FOOTura ed è composta da una serie di richieste che hanno come obiettivo finale ridare spazio cittadino alle persone e alla mobilità dolce. Le richieste spaziano dalla città 30 a invogliare le persone a muoversi senza l'auto in città e per arrivare in città, fino alla richiesta finale, ovvero la pedonalizzazione del centro storico e la creazione di altre zone pedonali nella città nuova.

Tutte le richieste sono spiegate nel seguente Padlet, in cui ci sono anche tutte le informazioni sulla campagna e degli esempi di azioni cittadine sostenibili in giro per il mondo. https://padlet.com/cuneofootura/campagna

"Chiediamo alle persone che vivono la città di firmare la campagna attraverso questo modulo Google https://forms.gle/bn7LZzhvRDgqPe478

Firmare significa sostenere la campagna e mandare un messaggio chiaro all'amministrazione (attuale e futura) su come si vuole la città. Il nostro desiderio è che questa campagna sia una guida per chi amministra la città perché cerchi veramente di rendere Cuneo una città sempre più sostenibile, anche con azioni forti che ci rendano un esempio a cui guardare".