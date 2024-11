A Baldissero d'Alba un concerto Spirituale in preparazione al Natale

Sabato 7 dicembre alle ore 20:30 presso la chiesa di Santa Caterina di Baldissero d’Alba si terrà un concerto spirituale per saxofono e organo.

Luis Lanzarini (sax) e Giacomo Barbero (organo) eseguiranno brani di A. Corelli, J. S. Bach, G. F. Haendel, J. Massenet, J. Rheimberger, M. Ekmalian, intervallati da momenti di riflessione che permetteranno al pubblico di vivere una serata di musica in preparazione al Natale.

"Ci sono tutti gli ingredienti per trascorrere una serata di emozioni e buona musica aspettando il Natale nella splendida cornice della chiesa di Santa Caterina" - dicono gli organizzatori -, vi aspettiamo numerosi. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione di questo concerto, in modo particolare agli artisti che si esibiranno, a Don Luciano, alla Farmacia di Baldissero del Dott. Giuseppe Cavallero per il prezioso contributo e a tutti i volontari dei gruppi parrocchiali".

---------

Luis Lanzarini, docente di saxofono al Conservatorio di Castelfranco Veneto, vanta un’attività artistica internazionale che lo ha portato ad esibirsi in tutto il mondo ed ha all’attivo collaborazioni con prestigiose orchestre, case discografiche ed importanti artisti, esibendosi su RAI, Mediaset, Sky, Rai Radio 3 e numerose TV estere. Ricopre inoltre il ruolo di Direttore Artistico del Treviso International Saxophone Festival e fa parte del MAC Saxophone Quartet con il quale ha all’attivo diverse incisioni discografiche. Tiene regolarmente masterclass in Accademie ed Università estere.

Giacomo Barbero, vero talento del nostro territorio, è organista nelle chiese albesi del Divin Maestro dal 2009 e del Tempio di San Paolo dal 2016; è docente di organo e teoria musicale presso l’istituto diocesano di Musica Sacra dal 2019. Si esibisce regolarmente con numerose formazioni corali e strumentali e collabora con l’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali per il restauro di organi a canne storici. Ha recentemente pubblicato il censimento di tutti gli organi situati nella diocesi di Alba.