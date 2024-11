A Piacenza Ghisolfi e Patuelli ricordano Sforza Fogliani, banchiere gentiluomo

L'appuntamento, in memoria dello straordinario Banchiere piacentino scomparso il 10 dicembre 2022 all'età di 84 anni, sarà celebrato negli spazi del PalaBancaEventi via Mazzini, infrastruttura di alto valore culturale da lui fortemente voluta e riferimento non soltanto cittadino



Già due anni senza Corrado Sforza Fogliani, un Banchiere gentiluomo che ha rappresentato capitoli molto importanti nella Storia bancaria del Paese e della sua terra natìa che è Piacenza.

Proprio qui, in una terra sinonimo di operosità e risparmio, nonché di produttiva destinazione dello stesso a beneficio del diffuso tessuto imprenditoriale locale, sarà omaggiata e ricordata la sua persona, secondo una ricorrenza che i suoi amici, colleghi ed estimatori hanno inteso organizzare annualmente. Così, nel pomeriggio di venerdì 6 dicembre a partire dalle ore 18, il PalaBancaEventi ospiterà una pubblica conferenza i cui autorevoli ospiti e relatori ricorderanno una serie di significativi momenti personali e istituzionali della vita di Sforza Fogliani e del suo impegno a favore del sano radicamento dell'attività bancaria, della tutela della proprietà edilizia e abitativa, della fiscalità amica dello sviluppo e della crescita e dello Stato liberale di diritto.

Dopo il messaggio di saluto da parte di Giuseppe Nenna, Presidente della Banca di Piacenza, interverranno come relatori: il Presidente dell'Associazione bancaria italiana, Abi, nonché della Cassa di Ravenna, Antonio Patuelli; il Segretario dell'associazione delle banche popolari, Giuseppe De Lucia Lumeno; e il Consigliere del Gruppo mondiale delle casse di risparmio, Beppe Ghisolfi.

Corrado Sforza Fogliani, dal 1986 al 2022 al vertice del comitato esecutivo della Banca popolare di Piacenza, ha legato altresì il proprio nome alla presidenza della Confedilizia, la confederazione della proprietà immobiliare, nonché alla guida di AssoPopolari, l'associazione fra gli istituti di credito giuridicamente inquadrati come banche popolari. Egli ha inoltre coadiuvato Patuelli nel ruolo di vicepresidente di Abi, nel cui ambito ha sviluppato altresì un legame di amicizia, stima e collaborazione con Beppe Ghisolfi sui temi dell'educazione finanziaria.