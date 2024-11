Tarantasca, consegnate le borse di studio a studenti meritevoli

Questa mattina, sabato 30 novembre, presso il Salone Polivalente in Piazza Fratelli Giordana, l’Amministrazione Comunale di Tarantasca ha consegnato le Borse di Studio premiando alcuni giovani cittadini che si sono distinti per i risultati scolastici negli Esami di Stato della Scuola Secondaria di Primo Grado e negli Esami di Fine Ciclo di Studi Universitari nel corso dell’anno 2024.

Questo importante evento si ripete ormai da anni, poiché i componenti dell’Amministrazione Comunale e delle Commissioni Consiliari rinunciano ai cosiddetti “gettoni di presenza” per valorizzare e premiare i ragazzi e le ragazze per il bel traguardo raggiunto. Un segno di vera riconoscenza nei confronti dei giovani talentuosi che fonderanno la società del futuro e che potranno sicuramente raggiungere altri meriti e successi nel mondo sociale e comunitario.

Hanno partecipato alla cerimonia il sindaco e l’amministrazione comunale, il vicepresidente del Consiglio Regionale Franco Graglia, la dirigente scolastica Stefania Magnaldi. I presenti si sono congratulati con i ragazzi e le ragazze per il loro lodevole e ammirabile impegno nel proprio percorso di studi augurando loro un futuro ricco di soddisfazioni. I premiati sono stati invitati a dipingere la tela della loro vita con pennellate giuste e con il giusto colore, a vivere in modo ambizioso, con i piedi per terra, donando il proprio talento agli altri, inserendosi nel volontariato, nell’associazionismo, in ambito amministrativo e lavorare insieme per il bene delle comunità. Ad accompagnare la cerimonia e allietare il pubblico con le loro ammirabili voci, il Duo band “Area Project Live Band” di Christian Piumatti e Cinzia Giordano, che ha reso indimenticabile la mattinata con canzoni toccanti cantate dal vivo. I giovani tarantaschesi che hanno ricevuto i riconoscimenti sono:

GIOVANI LAUREATE

VERONICA SCARZELLO con Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche con votazione 110 e lode / 100 SERENA DELFINO con Laurea Magistrale in Letteratura, Filologia e Linguistica con votazione 110 e lode / 110, assente per motivi di lavoro e famigliari.

GIOVANI DIPLOMATI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

RACHELE SERRA con Diploma di Stato conseguito presso l’Istituto Comprensivo “Isoardo-Vanzetti” con votazione 10 e lode / 10

MARTINA DE GREGORIO con Diploma di Stato conseguito presso l’Istituto Comprensivo “Isoardo-Vanzetti” con votazione 10 / 10

REBECCA TALLONE con Diploma di Stato conseguito presso l’Istituto Comprensivo “Carducci” con votazione 10 / 10

FILIPPO D’AVERSA con Diploma di Stato conseguito presso l’Istituto Comprensivo “Carducci” con votazione 9 / 10

GIADA BARALE con Diploma di Stato conseguito presso l’Istituto Comprensivo “Carducci” con votazione 9 / 10

GIOELE ALLASIA con Diploma di Stato conseguito presso l’Istituto Comprensivo “Carducci” con votazione 9 / 10

GIORGIA GIORDANO con Diploma di Stato conseguito presso l’Istituto Comprensivo “Isoardo-Vanzetti” con votazione 9 / 10

MATTIA GARNERO con Diploma di Stato conseguito presso l’Istituto Comprensivo “Isoardo-Vanzetti” con votazione 9 / 10

MIRIANA GOLLE’ con Diploma di Stato conseguito presso l’Istituto Comprensivo “Carducci” con votazione 9 / 10

NICOLE GARNERO EASSA con Diploma di Stato conseguito presso l’Istituto Comprensivo “Carducci” con votazione 9 / 10

SABRINA DOTTA con Diploma di Stato conseguito presso l’Istituto Comprensivo “Isoardo-Vanzetti” con votazione 9 / 10

SIMONE DURANDA con Diploma di Stato conseguito presso l’Istituto Comprensivo “Carducci” con votazione 9 / 10

SOFIA VERNETTI con Diploma di Stato conseguito presso l’Istituto Comprensivo “Carducci” con votazione 9 / 10