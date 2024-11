Nuovo automezzo per la Vism di Bra, Volontari Italiani per la Lotta alla Sclerosi Multipla

Quella di domenica 24 novembre è stata una serata speciale per la Vism Odv (Volontari Italiani per la Lotta alla Sclerosi Multipla) di Bra che ha presentato a tutto il numeroso pubblico presente il nuovo automezzo attrezzato per il servizio di trasporto di persone con diverse fragilità, acquistato grazie alla generosità del territorio.

Il progetto realizzato ha portato all'indispensabile sostituzione dell'automezzo utilizzato per il trasporto degli utenti affetti da sclerosi multipla o da altre patologie invalidanti; tale servizio, sempre più richiesto, è di fatto esteso a tutte le persone che hanno necessità di trasporto ed accompagnamento a sedi ospedaliere, a strutture sanitarie per diagnostica, cure fisioterapiche o per attività terapeutiche, anche presso la propria sede di Viale Industria 10 in Bra.

Poter disporre di un tale automezzo sicuro ed affidabile per le persone con diverse fragilità è indiscutibilmente fondamentale per l'attività di Vism che può così migliorare le prestazioni offerte in termini qualitativi e quantitativi, oltre ad un vantaggioso risparmio energetico e migliore sostenibilità ambientale.

Tutto questo va ad aggiungersi all'aspetto non meno importante dell'accoglienza ed assistenza di Vism Odv verso tutti coloro che non devono essere lasciati soli, né isolati con le loro famiglie ad affrontare e convivere con la malattia.

Questo traguardo è stato raggiunto con importanti contributi economici; sono quelli delle Fondazioni bancarie (CRC e CRT), di Banca di Cherasco e della Città di Bra.

Sono da citare quelli di molti altri, di imprese e istituti bancari locali, di organizzazioni benefiche, delle associazioni Alpini di Bra e di Narzole, di famiglie e cittadini generosi.

Vism Odv ha anche ricevuto il sostegno ed il contributo di CSV Cuneo, presenza costante e riferimento puntuale a fianco del volontariato.

Prima dello spettacolo molto coinvolgente e vivace dal titolo “All together...uno spettacolo da fare insieme” con la Compagnia dei “Tut a Post” di Savigliano, mattatori della serata, e del piccolo momento conviviale che ne è seguito, si è aperto l'incontro con le parole del Sindaco di Bra, Giovanni Fogliato, che ha evidenziato lo spirito solidale e costruttivo dei soci fondatori, dei volontari dell'Associazione, degli autisti volontari ed ha elogiato le capacità di raggiungere gli obiettivi, la puntualità nell'assolvere il servizio alla Comunità e tutti gli impegni dell' attività di interesse generale in ambito socio-assistenziale, svolta dal 1988.

L'Associazione ha espresso tutta la sua gratitudine e la sua riconoscenza a tutti i “donatori” di aiuti concreti ed importanti poiché finalizzati alla soddisfazione di un bisogno essenziale per tutte le persone di questa Comunità, che è quello del diritto alla salute ed alla cura delle proprie fragilità.

Il saluto finale di Vism Odv è da riassumere in questa frase: “Non contano le capacità che le persone perdono con la sclerosi multipla, bensì ciò che conservano. Le nostre disabilità ci aprono gli occhi per vedere le nostre vere abilità”