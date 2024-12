La consapevolezza del rischio idrogeologico in Italia: conferenza dell’Unitre di Moretta

Lunedì 2 dicembre, alle 20,45, l’Unitre di Moretta ospiterà una conferenza dal titolo “La consapevolezza del rischio idrogeologico in Italia”, un evento di grande interesse e attualità che si propone di sensibilizzare il pubblico su un tema cruciale per il nostro Paese.

A guidare la serata sarà il professor Luciano Masciocco, professore aggregato presso il Dipartimento di Scienze della Terra e ricercatore dell’Università degli Studi di Torino.

Con una lunga esperienza accademica e scientifica, Masciocco è un esperto riconosciuto nel campo delle scienze geologiche, e il suo intervento offrirà spunti di riflessione preziosi su come comprendere e affrontare i rischi legati al dissesto idrogeologico.

Il rischio idrogeologico è una delle principali sfide ambientali dell’Italia, un Paese che presenta un’elevata fragilità territoriale, spesso accentuata dall’intervento umano e dai cambiamenti climatici. La serata sarà l’occasione per approfondire cause, effetti e possibili soluzioni a questo problema, con un approccio scientifico ma comprensibile anche ai non addetti ai lavori.

Data l’importanza del tema e l’autorevolezza del relatore, la conferenza è aperta a tutta la cittadinanza. L’incontro si svolgerà presso la sede dell’Unitre, situata in Piazza Carlo Alberto Grosso 3, nella foresteria del Santuario di Moretta.

La conferenza rappresenta un’opportunità unica per conoscere meglio il territorio in cui viviamo e per acquisire strumenti utili a promuovere la prevenzione e la consapevolezza.