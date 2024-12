Cherasco, gli insegnanti del Comprensivo "Taricco" in visita a scuole europee

L'Istituto Comprensivo "Sebastiano Taricco" di Cherasco è stato selezionato per partecipare al programma Erasmus+ dell'Unione Europea col progetto "L’esperienza naturale in outdoor: i giardini inclusivi", che mira a promuovere lo sviluppo di attività didattiche all’aperto, per conoscere i benefici che ne derivano ed educare gli studenti al rapporto con la natura.

Erasmus+ è il programma dell’Unione Europea che sostiene l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa. Nel periodo 2021-2027 il programma pone particolare enfasi sull'inclusione sociale, sulla doppia transizione ecologica e digitale e sulla promozione della partecipazione dei giovani alla vita democratica.

L'Unione Europea ha dotato il nostro Istituto di risorse finanziarie che consentono ad alcuni membri dello staff (dirigente scolastico, Dsga, insegnanti) di viaggiare in Finlandia, Spagna, Svezia, Portogallo, Francia e Germania durante i 18 mesi di durata del progetto. Lo scopo di queste mobilità è scambiare esperienze, osservare come funzionano e sono organizzate alcune scuole di questi paesi dell'Unione Europea e frequentare corsi di formazione al fine di raggiungere gli obiettivi proposti.