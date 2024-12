Delegazione cuneese a Rimini per votare i vertici nazionali della Fipsas

Anche la Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee della provincia di Cuneo, ha partecipato all’Assemblea elettiva nazionale della Fipsas, che si è svolta nei giorni scorsi a Rimini.

La delegazione cuneese era guidata da Giacomo Pellegrino, presidente regionale, nonché presidente della Federazione provinciale. Con lui anche i presidenti di alcune società della Granda: Valerio Bertaina di Fossano, Pasero Antonio di San Damiano Macra, Gardini Lorenzo di Cuneo, Claudio Mattalia di Busca, Pipino Paolo di S.Albano Stura,Armando Bracco di San Michele Mondovì e Poetto Giovanni per la società Alta Valle Maira.

Le società presenti al voto sono state ben 1882, in rappresentanza di tutto il territorio nazionale.

Il Consiglio è stato parzialmente rinnovato, mentre Presidente Federale è stato confermato il professor Ugo Claudio Matteoli a larghissima maggioranza. Nella sua relazione ha elencato il lavoro svolto, evidenziando l’impegno della Federazione verso i noti problemi che affliggono il mondo della pesca sportiva e amatoriale, come pure ha assicurato il continuo impegno a favore degli altri settori quali le attività subacquee.

“Ho sempre sostenuto la candidatura di Matteoli - ha detto il presidente regionale Fipsas Giacomo Pellegrino -, per il lavoro svolto negli anni del suo mandato e anche per gli impegni ed i progetti futuri. Per questo sono molto soddisfatto dell’esito elettorale, che garantirà pur con alcune innovazioni piena continuità nelle attività fin qui svolte anche a livello regionale e per la nostra Federazione piemontese”.