Nel giorno di Santa Barbara, inaugurato il "secondo comando" dei vigili del fuoco della Granda [VIDEO e FOTO]

Una mattina importante per tutto il Cuneese, quella di oggi. In occasione del 4 dicembre, giorno in cui si onora Santa Barbara, la protettrice dei pompieri, è stato anche inaugurato il distaccamento rurale o, come è stato definito, il secondo comando dei vigili del fuoco della Granda. Da anni l'ex Caserma Mario Fiore, a Borgo San Dalmazzo, era in cerca di una sua vocazione e, soprattutto, di soldi. In sei mesi, grazie al finanziamento del Ministero degli Interni, una vasta area è stata rimessa a nuovo e destinata ai vigili del fuoco, in particolare per essere un presidio contro gli incendi boschivi e area di addestramento, oltre che riserva d'acqua, grazie all'ampia vasca realizzata.

Oltre 3 milioni di litri e cinque metri di profondità, anche per l'addestramento dei sommozzatori.

Grande orgoglio per il nuovo presidio è stato espresso dal Prefetto Mariano Savastano, che ha commentato l'evento con queste parole:

Una giornata davvero ricca di ospiti, che hanno partecipato alla Santa Messa celebrata dal vescovo Piero Delbosco nella piccola cappella all'interno del complesso. Si tratta di una chiesetta benedetta ma non ancora consacrata, dove però si potrà officiare.

Dopo la messa, il sempre amato saggio dimostrativo.

Una squadra è intervenuta per un incidente stradale con ferito incastrato; una seconda squadra ha salvato un uomo dentro il lago artificiale, anche lui ferito. Infine, è stata spenta una bombola, con il consueto contorno di fiamme.