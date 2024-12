A Castagnito ultimo incontro della rassegna “Conoscere per comprendere”

Si terrà giovedì 5 dicembre, alle ore 20.45, presso il Teatro di Castagnito in via Allerino 1, l’ultima serata della rassegna “Conoscere per comprendere”, organizzata dalla Biblioteca Civica di Castagnito.

Sul palco si affronterà il tema “Da donna a donna, oltre la prevenzione” insieme alla dottoressa Ivana Sarotto del comitato ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) di Alba, e con la testimonianza di alcune donne dell’associazione, che ha una propria sede ad Alba in via Gazzano 10.

Non molto tempo è passato dal 19 ottobre, il giorno del fiocco rosa, “Giornata Internazionale contro il cancro al seno”.

Il recente report “I numeri del cancro in Italia 2023” conferma che il carcinoma mammario è il tumore femminile più frequente, rappresentando il 30 % di tutti i tumori nelle donne e si stima che in Italia nel 2023 saranno diagnosticati 55.900 nuovi tumori della mammella.

Diventa dunque utile parlarne, conoscere meglio e confrontarsi.

La serata di giovedì concluderà una rassegna che ha riscosso un notevole interesse, con molta partecipazione da parte del pubblico, senz’altro da riproporre nel 2025.

L’ingresso alla serata è libero e senza prenotazioni.

Per ulteriori informazioni contattare la referente Wilma Cassinelli al 331 52 32 485.